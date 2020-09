ONG-urile de media condamnă acțiunile abuzive ale Serviciului Protecție și Pază de Stat îndreptate împotriva jurnaliștilor

17:15

Întrebare: Jurnaliștii din redacția noastră au devenit ținta unor expresii defăimătoare lansate de un funcționar public. Colegii i-au înaintat o cerere prealabilă prin care au solicitat să dezmintă acuzațiile și să-și exprime scuzele. După ce am primit refuzul din partea funcționarului, ne-am adresat în instanță și am solicitat suplimentar repararea prejudiciilor morale. În cadrul ședinței de judecată, instanța ne-a scos de pe rol pretenția din motiv că nu am parcurs procedura prealabilă.