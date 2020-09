Ultima oră! PDM nu va avea un candidat la alegerile prezidențiale. Filip: „Ne vom concentra pe Guvern”

16:30

Compania aeriană „Wizz Air” anunță un zbor nou dinspre Chișinău spre orașul Liverpool din Marea Britanie. Potrivit reprezentanților companiei, zborurile directe vor începe în luna octombrie. Cursa avia presupune zboruri de două ori pe săptămănă și va fi lansată pe 22 octombrie. From this October, you'll be able to fly from Catania to Rome, Bologna, […]