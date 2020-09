Fără billboard-uri electorale și fără dezbateri televizate, dar aproape de oameni. Igor Dodon a povestit cum va fi această campanie electorală

12:50

„În 2016, atunci când Maia Sandu nu avea practic nici organizație, noi am fost cei care am susținut-o masiv la funcția de președinte, fără ca să înaintăm noi candidat, chiar dacă am putut să facem acest lucru. Mai apoi, mă refer la alegerile din Chișinău, ultimele alegeri parlamentare, când iarăși am cedat la ședința Consiliului politic în favoarea unificării dreptei, dar până la sfârșit am văzut că totuși nu se ține cont de aceasta”, a declarat Deliu. Tudor Deliu a comentat și reacția PAS la propunerea PLDM de a-și uni forțele pentru alegerile prezidențiale din acest an. “Am primit răspuns mai întâi prin trollii partidului și nu de la organele colegiale așa cum ar trebui să fie într-un partid. Au fost fel de fel de speculații. (…) E normal ca un partid care se respectă că dea răspuns la un apel al partidului prin aceeași metodă. Puteau să convoace un organ colegial și să primim un răspuns de la ei”, a declarat Deliu.