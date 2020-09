ULTIMA ORĂ! 4 cazuri noi de infectare cu COVID-19 în Nisporeni. Bilanțul a ajuns la 237

22:30

Deocamdată, alegerile rămân unica sursă de presiune, aptă de a repune integrarea europeană în agenda politică de actualitate a Moldovei. Această opinie e fost expusă în cadrul dezbaterilor publice „Locul actual al integrării europene pe agenda socio-politică a Moldovei" la IPN de către directorul executiv al Centrului Piligrim-Demo Mihail Sirkeli....