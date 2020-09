Fostele guvernări democratice, din care a făcut parte și Maia Sandu, au înșelat așteptările alegătorilor, spune Ștefan Gligor

12:10

”Ei aveau un răspuns simplu: nu sunt bani. Ne vorbeau că FMI și alți parteneri externi nu susțin indexarea pensiilor de două ori pe an. Noi am găsit posibilități și am putut convinge partenerii că indexarea semianuală este necesară”, a declarat Odnostalco. Potrivit deputatului, PSRM împreună cu Guvernul Chicu a reușit să restabilească mecanismul semianual de indexare a pensiilor care a funcționat în timpul Guvernului Greceanî, deși opoziția parlamentară a făcut tot posibilul ca să blocheze acest proiect. Parlamentarul a amintit că în mandatul Guvernului condus de Zinaida Greceanîi pensiile s-au indexat cu 18% și 20%.”Vreau să amintesc tuturor acelor care astăzi critică indexarea că ei puteau face mai multe. Deși aveau și timp, și posibilități, nici măcar nu au încercat să vină cu această propunere”, a spus Odnostalco. Amintim, președintele Igor Dodon a venit cu inițiativa de indexare a pensiilor de două ori pe an.