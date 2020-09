/LIVE VIDEO/ Ministerul Sănătății prezintă informații actualizate despre situația epidemiologică privind infecția COVID-19

15:50

Compania aeriană „Wizz Air” anunță un zbor nou dinspre Chișinău spre orașul Liverpool din Marea Britanie. Potrivit reprezentanților companiei, zborurile vor începe în luna octombrie. Despre aceasta compania a anunțat pe profilul său de pe twitter. From this October, you'll be able to fly from Catania to Rome, Bologna, Venice, Memmingen and London! We're also […]