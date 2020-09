Unul din opt decese din Europa este legat de poluare – Agenţia Europeană de Mediu:

12:30

Obezitatea in randul copiilor Obezitatea in randul copiilor este una dintre cele mai grave provocari cu privire la sanatatea publica din secolul XXI. Aceasta problema este regasita la nivelul intregii planete si afecteaza constant multe tari cu venituri mici si medii, in special din mediul urban. Prevalenta obezitatii la copii a crescut intr-un ritm alarmant, […]