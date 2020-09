Guvernul Sandu nu avea bani pentru pensionari și persoanele nevoiașe, iar Chicu a găsit resursele necesare, spune un deputat PSRM

Deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco, a amintit, în cadrul unei conferințe de presă, că în cinci luni de mandat, Guvernul Sandu nu a alocat niciun leu pentru susținerea pensionarilor, persoanelor cu dizabilități și altor categorii socialmente vulnerabile. • ”Ei aveau un răspuns simplu: nu sunt bani. Ne vorbeau că FMI și alți parteneri externi nu susțin indexarea pensiilor de două ori pe an. Noi am găsit posibilități și am putut convinge partenerii că indexarea semianuală este necesară”, a declara...

