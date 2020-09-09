Кредит на развитие: поддержка предприятий

Новости Приднестровья, 9 septembrie 2020 10:50

В Приднестровье продолжает работать программа поддержки предпринимателей. За 2 года льготный кредит получили порядка 50 фирм. В основном это аграрии, животноводы и предприятия перерабатывающей промышленности. Например, консервные. Подробности - в сюжете Первого Приднестровского....

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Acum 30 minute
10:50
Кредит на развитие: поддержка предприятий Новости Приднестровья
В Приднестровье продолжает работать программа поддержки предпринимателей. За 2 года льготный кредит получили порядка 50 фирм. В основном это аграрии, животноводы и предприятия перерабатывающей промышленности. Например, консервные. Подробности - в сюжете Первого Приднестровского....
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В фоторепортаже показали самые красивые места Екатерининского парка, а также сквера де Волана, который также входит в эту территорию. Рубрики:  Общество Приднестровье Тэги в соцсети 2:  Екатерининский парк Поместить в блок 1:  Поместить в блок 2:  Поместить в блок 3: 
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Решение Оперштаба от 31 августа 2020 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
17:40
Решение Оперштаба от 27 августа 2020 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
16:10
Цитата дня: Президент о стране и признании Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
15:50
«Столица в объективе тридцатилетия республики»: Видеоролики победителей конкурса Новости Приднестровья
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16:50
Гидрометцентр: Температура в ближайшие дни достигнет отметки +36°С Новости Приднестровья
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26 august 2020
15:00
Решение Оперштаба от 24 августа 2020 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
12:10
Скоро в школу. Цена вопроса Новости Приднестровья
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
24 august 2020
11:20
Решение Оперштаба от 20 августа 2020 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
19 august 2020
13:00
Решение Оперштаба от 17 августа 2020 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
18 august 2020
21:10
Бизнес-школа ТПП проведёт семинар о закупках Новости Приднестровья
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Век на земле. Бендерчанка Анна Геращенко отметила 100-летие Новости Приднестровья
Главным залогом долгой и счастливой жизни она считает неустанный труд
10:50
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Специалисты подтвердили: граната Ф-1 проржавела, но боеспособна
17 august 2020
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Решение Оперштаба от 13 августа 2020 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
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Погранзаставе в селе Колбасна присвоили имя пограничника Александра Паркалабы Новости Приднестровья
Памятную доску открыли в его день рождения
12 august 2020
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Объявлен конкурс видеороликов «Столица в объективе тридцатилетия Республики» Новости Приднестровья
Творческое мероприятие будет проходить в трёх номинациях: «Столица в лицах», «Прогресс#2020#30» и «Тирасполь: вчера и сегодня»
11 august 2020
18:00
Решение Оперштаба от 10 августа 2020 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
17:30
Ремонт во Дворце Республики завершат к середине августа Новости Приднестровья
На данный момент строительные работы выполнены на 80%
12:00
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Власти города пошли на такой шаг из-за роста числа заражений коронавирусом
10 august 2020
14:50
«Динамо-Авто» и «Шериф» узнали соперников в квалификации еврокубков Новости Приднестровья
Тирасполь, 10 августа. /Новости Приднестровья/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон сегодня прошла жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Возможным соперником тираспольского футбольного клуба «Шериф» будет победитель пары «Карабах» Азербайджан – «Силекс» Македония. Напомним, что в первом отборочном раунде Лиги Чемпионов «Шериф» в приднестровской столице сразится с командой «Фола Эш» из Люксембурга. Если жёлто-черные одержат победу, то во втором раунде сыграют на в...
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Решение Оперштаба от 6 августа 2020 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
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