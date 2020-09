Alegătorii care doresc să voteze la locul aflării în ziua scrutinului prezidențial, pot să-și declare locul de ședere până la 01 octombrie

10:50

Avocații lui Ilan Șor solicită ca dosarul de condamnare a fostului președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii, să fie strămutat de la Curtea de Apel Cahul la o altă instanță de apel. Un demers în acest sens a fost depus la Curtea Supremă de Justiție. Anterior apărarea... The post Avocații lui Ilan Șor solicită strămutarea dosarului la o altă instanță de apel appeared first on Portal de știri.