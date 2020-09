TRĂDARE DE PATRIE / Securiștii ruși Vladimir Cernov și Igor Maslov - „curatorii” de la Moscova care COORDONEAZĂ activitatea politică a „Președintelui Dodon”

08:30

Este o zi magica. Marte intra in miscare retrograda in Berbec. Niste puncte sensibile se activeaza, ceva din adanc vrea sa iasa la lumina. Este exaltant, exploziv. Soarele in Fecioara face trigon cu Jupiter in Capricorn si e ca si cum ai baga combustibil in racheta! Aceasta zi are suficienta energie cat sa te trimita pe Luna si inapoi! Si asta nu e tot! Este a noua zi din a noua luna din an! Portalul energetic 9.9. aduce si el vibratia sfarsiturilor si inceputurilor! Fii pregatit pentru ce va urma!