Rezumatul meciului FC Pepeni 2:5 FCM Ungheni, etapa a II-a a Divizia B seria Nord

15:30

La 3 septembrie 2020, se împlinesc 29 de ani de la formarea Armatei Naţionale. În acest context, Batalionul de Artilerie „Prut”, dizlocat în municipiul The post Galerie Foto // Cum au marcat militarii Batalionului de artilerie „Prut” din Ungheni 29 de ani de la fondarea Armatei Naționale first appeared on Știri din regiunea Ungheni.