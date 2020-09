Precizările MSMPS privind asigurarea protecției imune a copiilor în contextul reluării activității instituțiilor de educație

13:30

La Ungheni m-am pornit cu bicicleta. Mi-am cumpărat bilet la clasa întâia, dar un domn în uniformă de cefemist nu m-a lăsat să mă urc cu ea în vagon și mi-a zis: - Duceți-o în ultimul vagon, acela are un vestibul mai larg, unde n-o să deranjeze pe nimeni. Știam că nu va ceda și am dus-o acolo. Trenul s-a urnit din loc. Eu călătoream în primul vagon, într-un vagon de clasa întâia și bicicleta mea trei vagoane mai încolo, în coada trenului, într-un vagon de clasa a treia, supraaglomerat. Când tren...