Bilanțul cazurilor de COVID-19 în Republica Moldova, a ajuns la 40556

18:20

Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică a decis, în cadrul şedinţei din 26 august, prelungirea stării de urgenţă în sănătate publică pe teritoriul Republicii Moldova, până pe data de 15 septembrie. Rămân în vigoare următoarele măsuri restrictive: -aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane; -aflarea persoanelor... The post Starea de urgență în Republica Moldova se prelungește până la 15 septembrie appeared first on Stop COVID-19.