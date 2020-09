Renegocierea acordului de împrumut acceptat de către Ministerul Finanțelor din Federația Rusă

11:50

„Eu eram foarte supărată când am aflat că ministrul economiei Brânzan a retras proiectul fiindcă pe noi pomicultorii ne afectează foarte tare. Și UE nu a impus aceste condiții, e la discreția Guvernului, principalul este să nu interzică importul în țară, însă, totuși, Brânzan, cu suportul, desigur, al M. Sandu, nu au mișcat nici un deget în susținerea producătorilor locali. Atunci am tăcut cu toții, nu am vrut să aprindem spiritele, doar că procesatorii cunosc asta și ne întreabă și în prezent de ce nu ne-am revoltat. Și ca rezultat atrageți atenția că astăzi în magazinele noastre se vând mere poloneze, franceze cu 29 lei kg. Și nu doar de fructe este vorba, ci de toate produsele, nici un pic de susținere pentru producătorii autohtoni”, a scris Mandati.