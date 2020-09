O pensionară, care locuia singură, ucisă în propria casă. Poliția n-are niciun suspect

09:30

Deputatul Iurie Reniță sesizează Autoritatea Naționale de Integritate (ANI) în cazul a trei deputați PSRM – Corneliu Furculiță, Vasile Bolea și Vladimir Odnostalco – cerând verificarea legalității averilor acestora. „După cum am promis la ultima conferință de presă de la Parlament, susținută împreună cu deputatul Octavian Țâcu, am pregătit seturile de materiale și probele concludente […] Articolul (DOC) Reniță cere ANI să verifice averile a 3 deputați socialiști: Am probe despre spălarea de bani prin filiera Bahamas apare prima dată în Cotidianul.