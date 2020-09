Circa 12.000 de persoane au traversat frontiera de stat în utlimele 24 de ore

08:40

Gerald, tatăl lui Ethan, a spus despre acesta că „era un suflet bun, care îi accepta pe toți așa um sunt”, relatează BBC NEWS, citat de digi24.ro. Ava Louise, prietenă bună și, de asemenea, influencer pe Instagram, a postat un mesaj în care a spus că și-a pierdut cel mai bun prieten. Ambii au spus că Ethan se lupta cu dependența, dar cauza oficială a morții încă nu este cunoscută. My best friend in the entire world, my twin flame.....the only person there for me when I had no one. I love you Eth...