Nou program de susținere pentru agricultori. Chicu: Unele măsuri ar putea fi implementate din această toamnă

Indexarea efectivă a pensiilor în anul 2020 constituie aproape 10 procente. Despre aceasta a anunțat premierul Ion Chicu după ședința de lucru de la Președinție. Potrivit șefului Guvernului, această cifră rezultă din suma celor două indexări efectuate în premieră în acest an și suportul financiar unic care se ridică la 1600 de lei pe an.