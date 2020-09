Alecu Reniță: Moldovenismul stalinist, element al războiului hibrid în spaţiul românesc şi european

07:50

Luna este inca in Taur, dar nu pentru multa vreme, caci se muta in Gemeni si creeaza o stare de agitatie euforica. Simti vibratiile intense? Cineva te asteapta. Pune mana pe telefon si suna sau trimite un email! Suntem cu o zi inainte ca Marte sa intre in miscare retrograde si cu o zi inainte ca portalul 9.9.2020 sa se deschida. Se schimba energia, se anunta mai mult entuziasm, mai multa putere.