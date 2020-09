Primarul Capitalei a mers la Stația de Epurare: Acum miros nu este nici în zona zero // VIDEO

06:30

Liderul PAS, Maia Sandu, ar fi primit 18 milioane de dolari pentru campania prezidențială din această toamnă. Despre aceasta scrie pe pagina sa de Facebook deputatul PSRM, Nicolae Pascaru.„Maia Sandu s-a transformat în bârfitoare ordinară, care spune la TV și în conferințele de presă ce aude la piața centrală, ori ce inventează propagandiștii ei ascunși. Vă zic că și noi auzim multe despre Maia Sandu și PAS. Dar dacă ea a decis să repete ce “a auzit”, voi scrie și ce am auzit eu. Se spune că pentru actualele alegeri prezidențiale, Maia Sandu a primit 16 milioane de dolari pentru campania internă, dar și alte 2 milioane de dolari, pentru votul în diasporă. Adică, în total 18 milioane USD, ceea ce înseamnă circa 310 milioane de lei, un pic mai mult decât Guvernul alocă agricultorilor pentru pagubele provocate de seceta din acest an”, scrie parlamentarul.Socialistul dă de înțeles că, potrivit informațiilor, Sandu a primit aceste milioane de la Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, care se ascund de procurorii moldoveni în SUA și Israel. Potrivit lui Pascaru, banii vor fi transmiși ilegal, deoarece legislația electorală interzice orice finanțare din exterior a candidatului.„Din ce se vorbește, acești bani din MAIAmi și Tel Aviv (puteți înțelege singuri legăturile), nu vor fi transferați direct pe conturile PAS, ori în fondul electoral al candidatului Maia Sandu, pentru că acțiunea e vădit ilegală. Toate finanțările vor fi făcute prin diverse căi, pentru a ocoli legea, dar și instituțiile statului. Am auzit că din acești bani, o parte se va duce pentru propagandă în presă. O parte din presă va primi finanțarea semi-oficial, sub acoperișul unor “proiecte”, iar o parte se va duce cash. Doar pentru cele câteva sute de pagini pe rețelele de socializare (Facebook și Instagram), care, fie o susțin pe Maia Sandu, fie atacă oponenții politici, în special pe Igor Dodon, ar fi alocat un buget de 2,7 milioane USD”, susține deputatul.Pascaru mai scrie că din cele 18 milioane de dolari, 5 milioane sunt destinate pentru ”cei care lucrează pentru PAS și candidatul Maia Sandu și care sunt prezentați drept ”voluntari”.„O zi “de voluntariat” ar fi achitată, în funcție de localitate, de la 500 la 1200 de lei+cheltuieli de transport. La fel vor fi achitați și “voluntarii” PAS, care vor fi observatori în ziua scrutinului. Sergiu Litvinenco spunea că vor avea câte cel puțin 3 observatori la fiecare secție de votare. Iată puteți face calcule și singuri”, notează socialistul.Potrivit deputatului PSRM, în târg se mai vorbește că pentru “tipar special” (deocamdată nu e definit ce înseamnă aceasta, dar se presupune că vor fi aruncate milioane de foi și ziare împotriva lui Igor Dodon sub diferite umbrele, fie ONG-uri, fie anonime) este pregătit un buget de 1,4 milioane de dolari.„Un lucru la care merită de atras atenție în mod special, din ce am auzit, este bugetul pentru “grupuri speciale de forță”, care ar fi antrenate în câteva baze de odihnă închise, unele dintre care sunt peste hotare. Ce se antrenează aceste “grupuri speciale de forță” e ușor de înțeles – atacarea în forță a instituțiilor statului”, scrie parlamentarul.Potrivit informațiilor la care face referire Pascaru, doar 950 de mii dolari sunt planificați pentru consultanții străini, care o învață pe Maia Sandu diferite trucuri, inclusiv cum să devină “lider revoluționar”.„Cât privește cele 2 milioane de dolari destinate votului diasporei, majoritatea acestor bani, din ce am auzit, se vor folosi pentru transportarea organizată a cetățenilor moldoveni la secțiile de votare. O parte mai mică ar fi folosită pentru achitarea “voluntarilor” care vor fi, în calitate de observatori, în secțiile de votare”, mai scrie deputatul PSRM.Maia Sandu deocamdată nu a comentat aceste informații.