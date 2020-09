Veniturile primăriei din arendarea spațiilor ar putea crește de până la 10 ori

10:30

Indexarea efectivă a pensiilor în anul 2020 constituie aproape 10 procente. Despre aceasta a anunțat premierul Ion Chicu după ședința de lucru de la Președinție. Potrivit șefului Guvernului, această cifră rezultă din suma celor două indexări efectuate în premieră în acest an și suportul financiar unic care se ridică la 1600 de lei pe an. „Am văzut multe speculații mai ales din partea celor care anii trecuți nu s-au străduit să indexeze pensiile. Vă amintiți, la 1 aprilie pensiile au fost indexate cu 4,8%, acum cu 1,07, aproape 6% tot anul. Plus la toate, în 2020, pensionarii și beneficiarii de alocații sociale care primesc sub 3 mii de lei cumulativ vor primi 1600 de lei suportul unic bănesc: 700 în ianuarie și 900 în octombrie. Dacă considerăm că pensia medie a beneficiarilor sub 3 mii de lei este mai mică de 1500 de lei, acest suport constituie o pensie lunară”, a declarat premierul. Chicu a adăugat că Guvernul a venit cu propunerea ca, la 1 octombrie, să fie acordat un suport de 900 de lei, în loc de 700 de lei tuturor persoanelor cu o pensie și alocație socială mai mică de 3 mii de lei. Potrivit premierului, doar suportul financiar unic pentru aproape 660 de mii de beneficiari înseamnă un efort financiar bugetar de peste un miliard de lei.„Diferența aceasta de 200 de lei ar însemna o indexare de la 1 octombrie cu peste 3%, cumulativ cu 1,07% prevăzută de lege. Apropo, legea este votată la începutul anului, nu este votat nimic acum în Guvern”, a declarat Chicu. Premierul a mai spus că Guvernul va încerca să găsească mijloace pentru a aloca în perioadele următoare bani suplimentari pentru persoanele care primesc sub 3 mii de lei, dacă se va reuși renegocierea creditului rusesc. Proiectul de lege care prevede alocarea suportului financiar unic de 900 de lei urmează să fie discutat în prima ședință a Parlamentului din sesiunea de toamnă-iarnă.