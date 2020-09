Concentratoare de oxigen donate de UNICEF

15:50

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, UNICEF și OMS, în colaborare cu Georgeta Voinovan și postul de televiziune Gurinel TV, au produs o piesă muzicală – „Ai grijă de tine, ai grijă de mine!" care îi va învăța pe copiii de vârstă preșcolară și cei din clasele primare să contribuie la prevenirea răspândirii infecției COVID-19...