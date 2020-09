Necunoașterea limbii române a scos un candidat din cursa pentru funcția de președinte al R. Moldova

23:50

Președintele Igor Dodon nu exclude faptul că ar putea merge, în timpul apropiat, la Moscova pentru a-și administra vaccinul împotriva coronavirusului. Declarații în acest sens a fost făcute astăzi, chiar de șeful statului care a adăugat că „acolo s-a început vaccinarea masivă, am văzut că mai mulți conducători, deputați își administrează acest vaccin” În context, Dodon a menționat că este dispus să fie vaccinat ori în Federația Rusă, ori în Republica Moldova. „Sunt gata acolo sau aici, dacă ei ar fi gata să-mi dea, eu o să-i rog să-mi dea vreo 100 de mii de aceste vaccine, să fie la discreția fiecăruia, în primul rând, grupele de risc, medicii, cei care sunt în prima linie și să fie gratis. Să fie pentru cei care doresc, nu impunem pe nimeni, nu trebuie să fie vaccinarea obligatorie, cine dorește, cine crede – poftim. Eu după ce am anunțat că sunt gata să administrez acest vaccin rusesc, am avut doar pe rețelele de socializare vreo 5000 de persoane care mi-au scris: dl președinte, noi tot suntem gata, spuneți unde, când și noi tot vrem să administrăm această vaccină”, s-a lăudat șeful statului într-un interviu pentru Europa Liberă. Întrebat dacă dorinţa sa de a obţine vaccinul de la ruşi nu poate fi interpretată din punct de vedere geopolitic, întrucât şi SUA, de exemplu, au anunţat despre producerea unui vaccin, Igor Dodon spune că are mai mare încredere în vaccinul din Rusia. „Deoarece noi am fost parte a aceluiași sistem medical, să nu se supere americanii, sistemul medical sovietic la acea etapă a fost unul din cele mai bune din lume. Consider că medicina acolo merge destul de bine și eu consider că-i mai aproape. Unde să mă duc, în Statele Unite să mă vaccinez? Poate dacă ar fi la New York Asambleea ONU, poate și acolo, dar ar putea fi și online această reuniune”, a punctat președintele Republicii Moldova. Amintim că, după ce Vladimir Putin a anunțat despre faptul că Rusia a reușit să devină primul stat din lume care înregistrează un vaccin împotriva noului coronavirus, Organizația Mondială a Sănătății a declarat că acest vaccin nu este unul precalificat, iar procesul respectiv presupune proceduri riguroase. Totodată, OMS a subliniat că pe lângă procedurile din fiecare ţară, va efectua un proces de validare, unitar pentru toate vaccinurile.În context, și preşedintele Klaus Iohannis a precizat că „nu există nicio validare externă pentru vaccinul anti-COVID” anunţat de Rusia și prin urmare, în acest moment, nu există un asemenea vaccin aprobat în Uniunea Europeană. Articolul Dodon admite că va merge încă o dată să se roage de ruși apare prima dată în InfoPrut.