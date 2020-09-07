Фоторепортаж: Екатерининский парк
Новости Приднестровья, 7 septembrie 2020 16:50
В фоторепортаже показали самые красивые места Екатерининского парка, а также сквера де Волана, который также входит в эту территорию. Рубрики: Общество Приднестровье Тэги в соцсети 2: Екатерининский парк Поместить в блок 1: Поместить в блок 2: Поместить в блок 3:
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В фоторепортаже показали самые красивые места Екатерининского парка, а также сквера де Волана, который также входит в эту территорию. Рубрики: Общество Приднестровье Тэги в соцсети 2: Екатерининский парк Поместить в блок 1: Поместить в блок 2: Поместить в блок 3:
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Военный парад приурочен к 30-летию ПМР и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
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20:40
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
17:40
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
16:10
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
15:50
«Столица в объективе тридцатилетия республики»: Видеоролики победителей конкурса # Новости Приднестровья
Лучшие работы выбирали в трёх номинациях: «Тирасполь: вчера и сегодня», «Столица в лицах» и «Прогресс #2020#30»
31 august 2020
16:00
В Тирасполе наградили победителей конкурса «Столица в объективе тридцатилетия республики» # Новости Приднестровья
Свои работы в трёх номинациях представили более 40 приднестровцев
30 august 2020
11:00
COVID-ситуация в мире: в Берлине, Лондоне и Оттаве прошли акции протеста против карантина # Новости Приднестровья
Митингующие требовали отменить введённые из-за пандемии ограничения
29 august 2020
16:50
Осадков не ожидается
12:10
Памятник императрице Всероссийской установили сегодня рано утром, а откроют 1 сентября
26 august 2020
15:00
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
12:10
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
24 august 2020
11:20
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
19 august 2020
13:00
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
18 august 2020
21:10
Конференция пройдёт онлайн 26 августа
17:40
Главным залогом долгой и счастливой жизни она считает неустанный труд
10:50
Специалисты подтвердили: граната Ф-1 проржавела, но боеспособна
17 august 2020
15:00
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
14 august 2020
12:00
Погранзаставе в селе Колбасна присвоили имя пограничника Александра Паркалабы # Новости Приднестровья
Памятную доску открыли в его день рождения
12 august 2020
18:50
Объявлен конкурс видеороликов «Столица в объективе тридцатилетия Республики» # Новости Приднестровья
Творческое мероприятие будет проходить в трёх номинациях: «Столица в лицах», «Прогресс#2020#30» и «Тирасполь: вчера и сегодня»
11 august 2020
18:00
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
17:30
На данный момент строительные работы выполнены на 80%
12:00
COVID-ситуация в мире: За появление без маски в центре Парижа грозит штраф 135 евро # Новости Приднестровья
Власти города пошли на такой шаг из-за роста числа заражений коронавирусом
10 august 2020
14:50
Тирасполь, 10 августа. /Новости Приднестровья/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон сегодня прошла жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов. Возможным соперником тираспольского футбольного клуба «Шериф» будет победитель пары «Карабах» Азербайджан – «Силекс» Македония. Напомним, что в первом отборочном раунде Лиги Чемпионов «Шериф» в приднестровской столице сразится с командой «Фола Эш» из Люксембурга. Если жёлто-черные одержат победу, то во втором раунде сыграют на в...
10:20
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
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