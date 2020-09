În capitală, toate paturile de terapie intensivă sunt ocupate, șef al Direcției sănătate

10:00

Mii de femei au participat sâmbătă la un nou marş în centrul capitalei Minsk şi în alte oraşe din Belarus împotriva violenţei poliţiei în timpul manifestaţiilor antiguvernamentale care au loc în această ţară de aproape patru săptămâni, transmite EFE, citată de Agerpres. Potrivit presei locale, la evenimentul de sâmbătă au...