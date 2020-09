Dorin Chirtoacă: Igor Dodon intenţionează să mă dea în judecată

21:30

Directorul Agenţiei pentru sănătate publică din Canada, Theresa Tam, le recomandă celor care vor să facă sex în timpul pandemiei de coronavirus să nu se sărute şi să poarte mască pentru a preveni răspândirea SARS-CoV-2. Oficialul sugerează, de asemenea, ca fiecare persoană să-şi monitorizeze starea de sănătate, dar şi pe... The post COVID-19 schimbă regulile sexului: fără săruturi şi cu mască de protecţie. Anunţul unui oficial din Canada appeared first on Portal de știri.