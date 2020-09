Astăzi, în Moldova și în lume

16:00

Numărul cazurilor de coronavirus a atins sau a depăşit cifrele din perioada carantinei în Europa de Vest. Autorităţile sanitare din Franţa au raportat 8.975 de cazuri noi, vineri, stabilind un nivel record al infecţiilor zilnice de când boala a început să se răspândească în ţară la sfârşitul iernii, scrie Mediafax.Numărul de persoane spitalizate pentru boală, deşi este încă mult sub vârful de 32.292 din 14 aprilie, a crescut pentru a şasea zi consecutivă, la 4.671. Numărul persoanelor din Franţa care au murit din cauza infecţiilor cu COVID-19 a ajuns la 30.686, iar numărul cumulat de cazuri totalizează acum 309.156.Spania s-a apropiat vineri de jumătate de milion de cazuri de coronavirus. Autorităţile au înregistrat 4.503 de noi infecţii, ajungând la 498.989 - cea mai mare cifră din Europa de Vest. Noul val de contagiune este mai puţin mortal decât la începutul pandemiei. Rata mortalităţii rămâne cu mult sub vârful din martie-aprilie, când decesele depăşeau de obicei 800 pe zi. Ministerul Sănătăţii a raportat vineri 19 decese, aducând totalul la 29.148. Având în vedere că şcolile vor fi reluate săptămâna viitoare şi mulţi adulţi se întoarce la muncă, cea mai recentă creştere a cazurilor de coronavirus a stârnit îngrijorare şi o oarecare confuzie.„În Madrid toată lumea poartă o mască de faţă, menţinem distanţa socială, nu există cluburi de noapte, aşa că nu ştiu care este problema”, a spus profesoara Maribel Cimas pentru Reuters.Regiunea Madrid, care reprezintă puţin sub o treime din cele 101.962 de cazuri diagnosticate în ultimele două săptămâni, a anunţat că va impune restricţii mai stricte începând de luni, extinzând o limită naţională de 10 persoane pentru întrunirile publice pentru a acoperi şi petreceri private.„Situaţia este stabilă şi controlată, dar asta nu înseamnă că nu suntem preocupaţi”, a declarat şeful regional al sănătăţii, Enrique Ruiz Escudero, într-o conferinţă de presă.La nivel naţional, ministrul Sănătăţii, Salvador Illa, i-a îndemnat pe spanioli să respecte regulile şi a anunţat că Spania va lansa în toamnă un studiu naţional pentru anticorpi pentru a determina prevalenţa virusului în rândul populaţiei.Un studiu anterior încheiat în iulie a arătat că aproximativ 5% dintre spanioli au fost expuşi la virus şi, în ciuda vârfurilor recente.Italia a înregistrat vineri 1.733 de noi cazuri de coronavirus, cea mai mare creştere zilnică din data de 2 mai, relatează The Guardian. Veneto, care în timpul carantinei din Italiei a fost lăudat pentru combaterea rapidă a virusului, a înregistrat cel mai mare număr de cazuri noi - 373 - în principal din cauza unui focar la o fabrică de carne din Treviso. Au existat 171 de cazuri noi confirmate în Lazio (106 la Roma). Peste 113.000 de teste coronavirus au fost efectuate în ultimele 24 de ore, în creştere cu 21.000 faţă de joi. Spitalizările au crescut, de asemenea, în ultimele săptămâni, cu 1.607 de persoane în prezent tratate, dintre care 121 sunt în terapie intensivă.Marea Britanie a înregistrat 1.940 de cazuri zilnice de COVID-19, cel mai mare bilanţ zilnic din 30 mai, au declarat vineri oficialii din domeniul sănătăţii, informează Reuters. Numărul zilnic de cazuri a crescut cu aproximativ 1.000 pe zi în cea mai mare parte a lunii august, dar a început să crească şi mai mult în ultimele zile. Capacitatea de testare din Marii Britanii a crescut, de asemenea, de la momentele de vârf ale primului val, din primăvară.