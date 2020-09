Ai cunoștințe în programare și vrei să contribui la o cauză nobilă? Participă la primul HackDay din Republica Moldova

Crezi că multe probleme ale comunității pot fi rezolvate prin soluții IT? Ești gata să-ți pui în aplicare cunoștințele în programare pentru o cauză nobilă? Atunci acest eveniment IT este pentru tine: Code for Moldova organizează primul HackDay din Republica Moldova!

