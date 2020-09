Cursul valutar oficial pentru 7 septembrie 2020

09:40

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale informează despre desfășurarea unei noi conferințe de presă privind prezentarea situației epidemiologice privind controlul The post Conferință MSMPS privind controlul COVID-19 pe teritoriul RM din 2 septembrie 2020 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.