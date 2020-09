Atac cu cuțitul într-un oraș din Anglia. O persoană a decedat, iar alte șapte au fost rănite

16:00

Autoritățile continuă acțiunile de prevenire și control a răspândirii infecției COVID-19 pe teritoriul țării, în vederea monitorizării respectării de către populație și agenții economici a măsurilor aprobate de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Astfel, în perioada 26 august-3 septembrie, specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică au verificat 39 de obiective, printre care frizerii, farmacii, […] The post Autoritățile continuă să monitorizeze dacă cetățenii respectă măsurile de sănătate publică. Ce încălcări au fost depistate appeared first on NewsMaker.