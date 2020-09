Carantină prelungită la Melbourne, deși numărul de infectări a scăzut semnificativ. Cum motivează autoritățile

08:30

Autoritățile uzbece au prelungit perioada de carantină până la 31 septembrie, cu păstrarea restricțiilor de intrare și tranzitare a teritoriului Uzbekistanului de către cetățenii străini. Reluarea activității punctelor de trecere a frontierei de stat cu țările vecine va fi examinată în funcție de evoluțiile pandemiei COVID-19, transmite IPN cu referire... The post Alerte de călătorie în Turkmenistan, Uzbekistan și Armenia appeared first on Portal de știri.