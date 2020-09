Situația la frontieră în ultimele 24 de ore. Ce încălcări au fost depistate de vameși

13:40

Deputatul român, Constantin Codreanu a ajuns la spital după ce a fost rănit în urma unui accident rutier, astăzi, 4 septembrie. „În acestă dimineață, am fost victima unui accident rutier. Ne aflam în drum spre Iași. Staționam regulamentar la semafor. Ne-a izbit violent din spate o mașină", a scris Codreanu pe pagina sa de Facebook.