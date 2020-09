Horoscopul zilei de azi DUMINICĂ 6 SEPTEMBRIE 2020. Venus intră în Leu

Dupa ce Mercur a intrat sambata in Balanta, este vremea iubaretei planete Venus sa intre in zodia maiestuosului Leu. Dragostea devine ca un turnir. Cine este gata sa-si scoata armura stralucitoare de cavaler? Cine viseaza la cavalerul salvator? Cu Venus in Leu, dragostea este onorabila, indrazneata. Sa nu-ti fie frica de flirt!

