Pacienţii asimptomatici: chiar dacă nu ai febră sau tuşeşti, nu înseamnă că virusul e total inofensiv

21:50

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale raportează primul deces în rândul copiilor, confirmați cu noul coronavirus. Este vorba despre o fată de 15 ani din municipiul Chișinău, transmite IPN. Potrivit Ministerului Sănătății, fata a fost internată la Spitalul Clinic Republican pe 31 august în stare extrem de gravă. Pacienta suferea... The post Primul copil, răpus de COVID-19 appeared first on Portal de știri.