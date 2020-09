Un nou bilanț alarmant: 16 decese și 567 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, confirmate astăzi în Republica Moldova

10:20

Scaderea brusca a apetitului alimentar Parintii se plang adesea de apetitul scazut pe care il au copiii lor, iar acest lucru este si mai frecvent in cazul in care cei mici au varste cuprinse intre doi si cinci ani. In cazul copiilor cu greutati si inaltimi normale pentru varsta lor, parintii nu trebuie fie acaparati […]