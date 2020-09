Alte 16 persoane au pierdut lupta cu coronavirusul. Bilanțul deceselor urcă la 1063

13:30

Guvernul a propus un amendament care presupune ca lucrătorii medicali și angajații instituțiilor medicale din Republica Moldova să nu mai primească 16 mii de lei în cazul în care se îmbolnăvesc în timpul serviciului. Inițiativa a fost aprobată în cadrul ședinței executivului din 3 septembrie. În ziua următoare, președintele Igor Dodon a declarat că nici […]