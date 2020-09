Un nou bilanț alarmant: 16 decese și 567 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, confirmate astăzi în Republica Moldova

17:10

Presupusele afirmaţii au fost raportate pentru prima dată în publicaţia The Atlantic, iar unele detalii au fost coroborate de Associated Press şi Fox News. Preşedintele a negat informaţiile, însă el a fost aspru criticat de grupurile de veterani. Rivalul său la alegeri, Joe Biden,a afirmat că dacă informaţiile sunt adevărate, atunci este absolut o "ruşine". Potrivit The Atlantic, Trump şi-a anulat o vizită la un cimitir american din afara Parisului în 2018, deoarece a spus că este "plin de rataţ...