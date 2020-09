Avertisment de la OMS: Vaccinarea în masă împotriva COVID nu va fi posibilă înainte de jumătatea anului 2021

15:10

Consiliul Superior al Procurorilor l-a numit șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale pe Ion Caracuian. Numirea a avut loc în cadrul ședinței CSP de astăzi, 4 septembrie, transmite IPN. ,,Am fost încadrat în organele procuraturii în 2002, fiind numit procuror la procuratura Ialoveni. În 2006 am... The post Ion Caracuian a fost numit ef al PCCOCS appeared first on Portal de știri.