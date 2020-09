Un copil de 7 ani a decedat după ce a fost lovit de o mașină. Șoferul se deplasa cu viteză excesivă

12:00

Președintele Igor Dodon a oferit detalii despre vizita sa pe muntele Athos. Acesta a spus că a călătorit în Grecia în baza unei invitații. Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul emisiunii „Președintele răspunde", astăzi, 4 septembrie. „Eu în fiecare an, cel puțin în ultimii 4-5 ani merg pe muntele Athos. Este o […]