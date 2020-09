O companie germană din sectorul automotive şi-a deschis o unitate de producere în Moldova

05:40

Are un conţinut ridicat de vitamina C, antioxidanţi şi clorofilă, cu un efect puternic de curăţare a corpului de toxine. Are o cantitate dublă de vitamina C în comparaţie cu spanacul şi lămâia, de aceea loboda este considerată o plantă minune pentru sistemul imunitar. De asemenea, consumul de lobodă are un efect benefic asupra ficatului, a rinichilor şi a plămânilor ...