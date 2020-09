Ucraina înregistrează un nou record al cazurilor de coroanvirus. Care este situația în România

11:20

Persoanele care au fost nevoite să achite plăţi suplimentare pentru un loc de înhumare la cimitirul Sfântul Lazăr din Chişinău sunt îndemnate să denunţe faptele la organul de urmărire penală al Centrului Naţional Anticorupţie (CNA). Apelul vine în contextul instrumentării schemei ilegale de estorcare a banilor de la cetăţeni, în care este vizată administraţia cimitirului, şi […]