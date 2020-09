Alerte de călătorie în Turkmenistan, Uzbekistan și Armenia

09:10

Conducerea țării nu va recurge la amânarea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020, chiar dacă situația epidemiologică este una complicată. În opinia directorului Institutului pentru Politici și Inițiative Strategice, Vadim Pistrinciuc, acest lucru ar fi în defavoarea actualului șef al statului, Igor Dodon, notează IPN. „Eu cred că tentația asta...