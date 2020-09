Președinția R. Moldova, luată la întrebări cu privire la cadourile electorale transmise în raioane

19:50

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău a făcut publice rezultatele concursului de poezie, proză și eseu „Limba Română este patria mea!”. Concurs desfășurat online în perioada 1 august – 25 august 2020, a fost adresat tinerilor din Republica Moldova, cu domiciliul în municipiul Bălți și în raioanele Râbnița, Briceni, Râșcani, Glodeni, Sîngerei, Dondușeni, Soroca, Drochia, Telenești, Edineț, Fălești, Camenca, Florești, Ocnița, Soldănești, Rezina și Ungheni. Acesta a fost organizat de ICR Chișinău în colaborare cu Consulatul General al României la Bălți și Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei, pentru a marca Ziua Limbii Române, sărbătorită în fiecare an la 31 august. În competiție au fost înscrise peste 100 de creații, iar în urma deliberării juriului, compus din academicianul Valeriu Matei, directorul ICR Chișinău, doctor în științe sociale Petrișor Dumitrescu și consulul general al României la Bălți și scriitorul Jachi Florea au fost acordate mai multe premii. LA CATEGORIA ELEVI DE ŞCOALĂ GENERALĂ, CICLUL GIMNAZIAL: Locul 1: Răzmeriţă Dumitru-Matei, clasa a VII-a „B” şi Răzmeriţă Ana, clasa a VI-a „B”, IPLT „Mihai Eminescu”, m. Bălţi Locul 2: Banu Valeria, clasa a VII-a, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, satul Sudarca, raionul Donduşeni Locul 3: Arhip Maria-Mihaela, clasa a IX-a „F”,IP LT „M. Eminescu”, mun. Bălţi şi Guţuţui Elena, clasa a VII-a F, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Bălţi Menţiuni: Covalciuc Ana, Clasa a VII-a, IPLT „Mihai Eminescu”, mun. Bălţi Puha Aexandra, elevă în clasa a VII-a, IPLT „Mihai Eminescu”, Bălţi Chişlari Emanuela,cl. a VI-a, Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Bălţi Grosu Mirela, elevă în clasa a VII-a, IPLT „Mihai Eminescu”, Bălţi Sorin Chetroşanu, elev în cl.8D IPLT ”M.Eminescu” Nicoleta Baltaga, 12 ani, cl. a VII-a, Liceul Teoretic ,, Nicolae Casso”, s.Chişcăreni, Tătaru Ian, cl.V-a, IP Liceul Teoretic Cotiujenii Mari, s. Cotiujenii Mari, r. Şoldăneşti Botezat Anastasia, clasa a IX-a, Liceul Teoretic ,,Alexei Mateevici’’, Donduşeni Zinoviev Anastasia, or. Bălţi I.P.L.T. «M. Eminescu» Clasa VI-a A Alexandrina Prisacari, s. Chişcăreni, 12 ani, cl a VI-a, Liceul Teoretic ,, Nicolae Casso , Marius Plesca-Luncasu, I.P.L.T ,, Mihai Eminescu” mun. Balti Cl . a-VIII-a A Jovmir Aida – 14 ani – IP Liceul Teoretic Cotiujenii Mari, Cl. VIII-a, s. Cotiujenii Mari, r-nul Şoldăneşti Şevciuc Ana, 14 ani, Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” din or. Şoldăneşti, clasa a VIII-a B. Litvin Natalia – 14 ani – IP Liceul Teoretic Cotiujenii Mari Clasa - VIII-a, s. Cotiujenii Mari, r-nul Şoldăneşti Alexandra Dumbrăveanu, I.P.L.T. “Mihai Eminescu” clasa aVI-a G (Bălţi) Mîndru Mădălina, clasa a IX-a, IP Gimnaziul Rubleniţa,s. Rubleniţa, mun. Soroca Abujag Cezara,clasa a-VIII-a B IPLT ,,Mihai Eminescu,Bălţi ,profesor:Băbălău Viorica Sidencu Andreea ,IP Liceul Teoretic Cotiujenii Mari, Cl.VIII-a, s. Cotiujenii Mari, r-nul Şoldăneşti Malenchii Alina . mun Balti LT M. Eminescu Clasa a-VII-a C Mija Boris – 15 ani Şcoala – IP Liceul Teoretic Cotiujenii Mari Clasa - IX-a Adresa – s. Cotiujenii Mari, r-nul Şoldăneşti LA CATEGORIA ELEVI DE LICEU ŞI STUDENŢI Locul 1: Gheorghe Cecan (Gelu Ciocan) , student anul II, facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Politice, facultatea de Arhitectură, Iaşi (din Bălţi) Locul 2: Bocancea Andre ea, cl. XI – a „B”,Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Bălţi şi Patraş Lina-Mădălina, clasa a XI-a „C”, Liceul Teoretic „B. P. Hasdeu” Locul 3: Buzatu Andreea, 18 ani şi Berliba Ina,clasa a XI-a, Liceul Teoretic M.Eminescu, Edineţ Menţiuni: Ciubotaru Nicoleta, cl. a XI-a, or. Drochia Alexandrina Ouş, elevă în clasa a XII-a „C”, Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Bălţi Luminiţa Băbuţă, elevă în clasa a X-a, IPLT „Mihai Eminescu”, Bălţi Grama Mariana, studentă anul 6, Univ. Stat Medicină şi Farmacie Chişinău, din Soroca, Bădiceni Bezer Cătălina , Liceul Teoretic „Lucian Blaga'' din Teleneşti. Bîrgău Victoria, or. Drochia, Studentă la Facultatea de Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale, ASEM Cazacu Cătălina, LT „Alexei Mateevici,or.Donduşeni Lisnic Cristina, Colegiul „Mihai Eminescu”, Soroca. Câștigătorii urmează să primească electronic, din partea Consulatului General al României la Bălţi, informațiile necesare privind modalitatea și momentul în care urmează să intre în posesia premiilor. Premiile constau în volume de literatură română, albume de artă și lucrări științifice de literatură română. Articolul Au fost desemnați câștigătorii concursului „Limba Română este patria mea!” apare prima dată în InfoPrut.