„Speranța bunelului”! Dumitru Diacov are motiv de SĂRBĂTOARE! Nepoții lui împlinesc 19 ani!

Politicianul Dumitru Diacov are motiv de sărbătoare. Astăzi a publicat o fotografie pe pagina lui de Facebook cu nepoții lui gemeni și un mesaj de felicitare, scrie SHOK.md. Dumitru Diacov are cu se mândri. Astăzi are o sărbătoare dublă și de două ori mai multă fericire. Gemenii Raluca Naila și Luca-Nichita, copiii milionarului Gabriel Stati […]

