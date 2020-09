Ambasada SUA a donat echipamente de protecție pentru MAI și MJ

18:50

Numărul cazurilor active de infectare cu COVID-19 a depășit zece mii în R. Moldova, săptămâna aceasta, după ce, în mod constant, au fost confirmate mai multe cazuri noi de infectare decât de însănătoșire. A crescut și numărul cazurilor grave, adică cele care necesită internare la spital, mărind presiunea pe sistemul spitalicesc. De azi, la Spitalul Clinic Republican din capitală a fost deschisă o secție nouă cu 120 de paturi suplimentare. Mai multe persoane care au fost în contact cu pacienți cu Covid 19 sau cu victime care și-au pierdut viața relatează că nimeni nu i-au căutat să-i întrebe de Bună ziua, cu atât mai puțin să li se facă testul. Pe de altă parte, deseori autoritățile când au vorbit despre numărul mare de contaminări au pasat responsabilitatea pe seama cetățenilor, că nu ar asculta de recomandările medicilor și s-au relaxat prematur, organizând diferite petreceri în familie sau printre prieteni.Și asta nu doar din cauza că cei mai mulți cetățenii poartă masca de protecție pe bărbie, mai mult formal, dar și a faptului că a scăzut numărul celor cu simptome care se adresează în timp util la medic, de aici rezultă și numărul mare de cazuri grave, are propria explicație medicul epidemiolog Alexei Ceban de la Agenția pentru Sănătate Publică.„Ne așteptăm la creșterea numărului de cazuri. Acum e foarte greu de avut un răspuns clar ce ne așteaptă mâine. Este mai mult o concluzie subiectivă că persoanele au obosit și au început un nou ritm de viață, fiecare își găsește motivul pentru a nu respecta măsurile de protecție”.Când erau 9 mii de cazuri pozitive în R. Moldova premierul Ion Chicu anunța că mai sunt locuri în spitale numai pentru cinci zile.Au fost depășite și prognozele pesimiste, cazurile active au trecut pragul de 10.000, iar autoritățile par a fi pierdut din elanul de a preveni gradul înalt de contagiozitate și de cazuri active ce ar supraaglomera spitalele și le-ar duce în colaps.Ministerul Sănătății a suplimentat numărul de paturi în câteva spitale, urmând ca în zilele următoare să fie reprofilate și alte secții. Ministra Viorica Dumbrăveanu, și ea infectată cu coronavirus, a spus că e de așteptat ca numărul celor internați să crească. În ceea ce privește testarea, cei din sănătate publică sugerează că respectă protocoalele internaționale și fac teste și în funcție de stocurile disponibile.Responsabili din poliție se justifică că respectă recomandările Agenției pentru Sănătate Publică (pe scurt ANSP) și că aplică amenzi când încălcările sunt vădite. Alexei Ceban de la ANSP afirmă că forțele de ordine nu ar avea pârghiile legale ce le-ar permite să se activizeze, iar în R. Moldova s-a demonstrat că convingerea cu binișorul nu mai merge, trebuie aplicate alte măsuri, spune medicul epidemiolog.Silvia Bagrin din raionul Cantemir, care muncește în Italia și face voluntariat pe ambulanță, spune că urmărește ceea ce se petrece acasă. Și ceea ce o uimește e că după ce a stat în carantină în a doua zonă roșie a Italiei, carantina din Moldova i se pare o parodie, fiecare face ce vrea fără a se îngrijora că va fi pedepsit. Desigur că, în primul rând, cetățenii sunt iresponsabili și inconștienți, o spune tânăra de la Cantemir după ce s-a certat cu rudele ei care afirmă că nu cred în virus și nici nu vor să audă de medici.„Am avut o mătușă pozitivă. Ceea ce cel mai mult m-a deranjat e că ea era convinsă că e pozitivă pentru că a avut toate simptomele de Covid, soțul ei a avut toate simptomele de Covid.Doar că nu a mers la medic. Ei au stat acasă din frică c-o să le zică că au Covid. Am încercat să vorbesc cu verișorii mei, nu am reușit să-i conving să meargă la medici, pentru că ei sunt ferm convinși că medicii sunt corupți, că o să le zică intenționat că e Covid. Soacra mătușii mele a murit și ei s-au rugat prin primărie, pe la cunoscuți să nu confirme că e de Covid să poate face înmormântare așa frumos cu masă lungă”.Comportamentul puțin înțeles al cetățenilor moldoveni ar reflecta atitudinea celor de la vârful puterii, spun tot mai mulți critici ai guvernării. Ne amintim că pandemia a început cu declarația președintelui Igor Dodon că virusul nu e foarte grav „oleacă curge nasul”. Premierul a organizat o nuntă zilele trecute deși chiar el interzisese asemenea ceremonii. Iar acum președintele pledează ca aceste serbări cu mulți participanți să aibă loc, căci așa sau altfel viața continuă.