Lansarea unor proiecte culturale, discutată de Vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea și reprezentanții unei companii din Germania

08:10

Chișinău, 1 septembrie 2020 – Cu ocazia lansării noului an de studii, Speakerul Zinaida Greceanîi a adresat un mesaj de susținere către pedagogi, elevi, părinți și bunei, în care se spune: ”Dragi pedagogi, elevi, părinți și bunei, S-a încheiat cea mai neordinară vacanță de vară, începe cel mai neobișnuit an școlar. Autoritățile, administrațiile liceelor, gimnaziilor, […] Articolul Cu ocazia lansării noului an de studii, Zinaida Greceanîi a adresat un mesaj de susținere către pedagogi, elevi, părinți și bunei apare prima dată în Multimedia.