Katy Rain își surprinde fanii din nou

15:30

Primăria municipiului Chișinău anunță că a depus dosarul pentru obținerea finanțării sub formă de grant din partea Comisiei Europene, în cadrul programului de finanțare „Partnerships for sustainble cities in the Sothern and Eastern Neighbourhood”, pentru proiecte pe domeniul de transport public municipal. Astfel, orașul Chișinău are şanse reale să devină parte a proiectului „MOVIE IT like Lublin”