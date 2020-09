Investigație: Hans Martin Sieg - un neamț, care decide acțiunile Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase

10:40

“Acest Parlament deja nu corespunde alegerilor din 2019, a apărut noțiunea de transfugi, care nu era. Noi am început în martie cu 56-57 de deputați în coaliție, acum suntem la limită. Ce facem cu acest Parlament. Noi cum am promis, nu am primit nici un transfug, adică deputat din altă fracțiune. Acest Parlament trebuie mai repede dizolvat, de creat mecanisme să nu mai treacă deputații dintr-un partid în altul”, a spus Igor Dodon.În prezent, coaliția parlamentară PSRM-PDM este formată din 48 de deputați: 37 socialiști și 11 democrați.