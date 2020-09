Echipamentele care sporesc șansele la viață și recuperare, 356 concentratoare de oxigen, au fost livrate de Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății

19:20

În conformitate cu noile recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății și rezultatele studiilor la nivel internațional, a fost introduse noi prevederi în Protocolul provizoriu COVID-19. Astfel, pacienții externați sau excluși din tratament la domiciliu nu vor sta în autoizolare pentru o perioadă de 14 zile, reieșind din faptul că potrivit evidențelor internaționale ale Organizației Mondiale...