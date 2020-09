Curtea de Apel Cahul a declarat ilegală o percheziție efectuată în biroul unui procuror anticorupție. Cum argumentează instanța

11:15

Dacă acum ceva timp fermierii își mai puneau speranța în floarea soarelui și prognozau recolte de circa o tonă per hectar, lansarea campaniei de recoltare i-a lăsat fără speranțe, transmite agrobiznes.md Potrivit acestora, recolta obținută per hectar este de doar 200-300 kilograme per hectar. „Inițial, agricultorii sperau să obțină recolta de circa o tonă per […]